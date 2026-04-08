Dövlət Gömrük Komitəsi kollegiyasının tərkibi genişləndirilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə "Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi kollegiyasının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında" Sərəncama edilən dəyişiklikdə əksini tapıb.

Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Aparatının rəhbəri də siyahıya əlavə edilib.