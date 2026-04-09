В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об армянизации Андроника Романова.

Поэт и прозаик Андроник Романов на литературных чтениях в ереванском Доме Москвы представил публике новую, окончательную версию себя. Будучи армянином ровно наполовину, он наконец-то покончил с этим унизительным дроблением. Переезд в Ереван, новый паспорт и торжественное, почти литургическое объявление: отныне он - "полностью армянин". Сто процентов, без примесей, без ревизий.

Осталась, правда, одна мелкая, чисто косметическая недоработка - выучить армянский язык. Но, как мудро заметил поэт, спешить с такой ерундой не стоит. "Ментальность уже в крови", - важно сообщил он, - а значит, базовая прошивка души успешно установлена. Локализация языка подтянется сама, в фоновом режиме, между двумя стаканами коньяка и очередным постом про древность армянского народа.

На этом духовное перерождение не закончилось. Романов с гордостью добавил, что теперь является актером "с̶т̶е̶п̶а̶н̶а̶к̶е̶р̶т̶с̶к̶о̶г̶о̶ ̶р̶у̶с̶с̶к̶о̶г̶о̶ ̶д̶р̶а̶м̶а̶т̶и̶ч̶е̶с̶к̶о̶г̶о̶ ̶т̶е̶а̶т̶р̶а". Название, надо признать, звучит как кличка вора в законе средней руки, которого короновали где-то между Тамбовом и Ереваном в тамбуре плацкартного вагона...

Впрочем, в таком театре играть особенно не требуется. Достаточно выйти на сцену, встать красивым столбом и молчать с глубоким, полным ментальной идентичности выражением лица. Зритель, если он, конечно, не совсем безнадежный идиот, сам всё поймет: человек ещё в процессе загрузки.