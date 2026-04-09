Apple столкнулась с дефицитом чипов для MacBook Neo из-за высокого спроса на ноутбук. При этом производство новых компонентов может обойтись для компании значительно дороже старых. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на журналиста Bloomberg Тима Калпана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Apple использует в Neo урезанные версии процессора A18 Pro с 5-ядерным GPU. Они появились в результате отбраковки чипов для iPhone 16 Pro. Компания отбирала для смартфона модификации с 6-ядерным GPU, а 5-ядерные позже решила использовать в дешевом ноутбуке, снизив при этом издержки.

По данным Калпана, Apple рассчитывала выпустить около пяти-шести миллионов MacBook Neo на базе A18 Pro, однако продажи оказались настолько высокими, что этих запасов может не хватить до выхода следующей версии с A19 Pro в следующем году. На этом фоне компании, вероятно, придется либо заново заказывать выпуск A18 Pro, либо перераспределять производство чипов для других устройств, что приведет к росту затрат и снижению маржинальности.

Среди возможных сценариев также рассматриваются отказ от базовой версии MacBook Neo за $599 или ускорение релиза модели с A19 Pro, хотя оба варианта считаются для Apple дорогими.

Apple также может сохранить стартовую цену, приняв более низкую прибыль ради привлечения новых пользователей в экосистему.