США и Иран согласовали вопросы ядерной программы и открытия Ормуза Президент США Дональд Трамп утверждает, что США и Иран согласовали вопросы ядерной программы Тегерана и открытия Ормузского пролива. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.
США и Иран согласовали вопросы ядерной программы и открытия Ормуза
Президент США Дональд Трамп утверждает, что США и Иран согласовали вопросы ядерной программы Тегерана и открытия Ормузского пролива. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.
"Уже давно, несмотря на всю лживую риторику, было согласовано - никакого ядерного оружия, а Ормузский пролив будет открыт и безопасен", - утверждал глава Белого дома. По его словам, американские войска "пополняют ресурсы и отдыхают в ожидании новых завоеваний".
