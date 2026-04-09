США и Иран согласовали вопросы ядерной программы и открытия Ормуза

Президент США Дональд Трамп утверждает, что США и Иран согласовали вопросы ядерной программы Тегерана и открытия Ормузского пролива. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

"Уже давно, несмотря на всю лживую риторику, было согласовано - никакого ядерного оружия, а Ормузский пролив будет открыт и безопасен", - утверждал глава Белого дома. По его словам, американские войска "пополняют ресурсы и отдыхают в ожидании новых завоеваний".

Ранее мы сообщали, что Трамп пообещал оставить ВС США вокруг Ирана.