Трамп пообещал оставить ВС США вокруг Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военнослужащие и вооружения останутся у иранских границ до того момента, пока не будут соблюдены все условия соглашения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Все корабли США, воздушные суда и личный состав с дополнительными боекомплектами, вооружениями и всем остальным, что уместно и необходимо для смертоносного преследования и уничтожения уже ослабленного врага, останутся на местах до тех пор, пока достигнутое соглашение не будет соблюдаться в полной степени", - написал американский лидер в Truth Social.
Ранее мы сообщали, что Мерц обсудил с Трампом соглашение с Ираном.
