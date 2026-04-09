Трамп пообещал оставить ВС США вокруг Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военнослужащие и вооружения останутся у иранских границ до того момента, пока не будут соблюдены все условия соглашения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все корабли США, воздушные суда и личный состав с дополнительными боекомплектами, вооружениями и всем остальным, что уместно и необходимо для смертоносного преследования и уничтожения уже ослабленного врага, останутся на местах до тех пор, пока достигнутое соглашение не будет соблюдаться в полной степени", - написал американский лидер в Truth Social.

