Мерц обсудил с Трампом соглашение с Ираном

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета "Der Spiegel" со ссылкой на правительственные источники.

По информации, стороны обсудили временное соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном и будущее трансатлантических отношений.

Отмечается, что в последнее время Трамп критиковал Германию за отказ участвовать в операции по обеспечению прохода через Ормузский пролив и угрожал выходом из НАТО.

Во время разговора Мерц пытался восстановить доверие с Вашингтоном.

Инициатором телефонного звонка выступил канцлер Германии.