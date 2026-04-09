https://news.day.az/world/1826750.html Мерц обсудил с Трампом соглашение с Ираном Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета "Der Spiegel" со ссылкой на правительственные источники. По информации, стороны обсудили временное соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном и будущее трансатлантических отношений.
Мерц обсудил с Трампом соглашение с Ираном
Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета "Der Spiegel" со ссылкой на правительственные источники.
По информации, стороны обсудили временное соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном и будущее трансатлантических отношений.
Отмечается, что в последнее время Трамп критиковал Германию за отказ участвовать в операции по обеспечению прохода через Ормузский пролив и угрожал выходом из НАТО.
Во время разговора Мерц пытался восстановить доверие с Вашингтоном.
Инициатором телефонного звонка выступил канцлер Германии.
