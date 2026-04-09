Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала

Завершились первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, в которых победы одержали "ПСЖ" и "Атлетико".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, парижский клуб на своем поле уверенно обыграл "Ливерпуль" со счетом 2:0. Голы забили Дезире Дуэ на 11-й минуте и Хвича Кварацхелия на 65-й. Отметим, что вратарь хозяев Матвей Сафонов провел матч "на ноль".

В другой встрече мадридский "Атлетико" на выезде оказался сильнее "Барселоны" - 2:0. Ключевым моментом стала красная карточка Пау Кубарси на 44-й минуте, после чего Хулиан Альварес открыл счет. Во втором тайме Александр Серлот закрепил преимущество гостей.

Ответные матчи состоятся 14 апреля: "ПСЖ" сыграет в Ливерпуле на "Энфилде", а "Атлетико" примет "Барселону" на стадионе "Сивитас Метрополитано".

