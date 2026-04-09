Невидимая угроза

В последние дни случаи, связанные с неправильным использованием газа в быту, вновь выводят вопрос безопасности на первый план. Особенно отравления угарным газом ежегодно представляют серьезную угрозу для здоровья десятков людей. Специалисты отмечают, что основными причинами таких происшествий становятся неправильная эксплуатация газовых приборов и несоблюдение элементарных правил безопасности.

В беседе с Day.Az эксперт по безопасности Эльмар Нуралиев отметил, что в помещениях, где используется газ, вопросы безопасности должны всегда оставаться в центре внимания. По его словам, физико-химические свойства газа при неправильном использовании могут привести к образованию угарного газа.

Эксперт подчеркнул, что при использовании газовых приборов в быту необходимо строго соблюдать правила безопасной эксплуатации:

"В первую очередь в помещениях, где используется газ, должна быть обеспечена вентиляция. Обязательно должны быть вентиляционные каналы и приток воздуха, так как для горения газа требуется достаточное количество кислорода. При его нехватке процесс горения нарушается, что может привести к образованию угарного газа".

По его словам, угарный газ является продуктом неполного сгорания и образуется именно при нарушении процесса горения.

"Нарушение процесса горения, как правило, связано с недостатком воздуха в помещении, отсутствием вентиляции, неисправностью дымохода или его установкой с нарушением нормативных требований. Основная функция дымохода - вывод продуктов сгорания в атмосферу. Если его тяга недостаточна, это негативно влияет на процесс горения.

В ряде случаев дымоходы длительное время не очищаются, внутри скапливаются бытовые отходы или другие препятствия, что мешает их нормальной работе. Поэтому дымоходы необходимо регулярно проверять и очищать.

Кроме того, в помещениях, где используется газ, важно устанавливать детекторы угарного газа и утечки газа. Эти устройства при появлении угарного газа подают сигнал и позволяют людям своевременно принять меры", - отметил он.

Эксперт добавил, что случаи отравления угарным газом чаще происходят в ванных комнатах: "С точки зрения безопасности установка газовых приборов в таких помещениях нецелесообразна. Если они уже установлены, необходимо обязательно обеспечить вентиляцию и приток воздуха".

Сейрана Гулиева