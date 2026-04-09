В Азербайджане изменится выпуск товаров на таможне
В 2026 году в Азербайджане станет возможен двухступенчатый выпуск товаров на таможне.
По информации, полученной Trend, до конца года будет подготовлена соответствующая нормативно-правовая база, передает Day.Az.
Государственный таможенный комитет должен завершить разработку этой базы к 1 декабря 2026 года. Она создаст условия для повышения гибкости бизнес-процессов за счет сокращения расходов на хранение и более оперативной доставки товаров потребителям.
