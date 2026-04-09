В США захотели предложить Ирану «многое»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингон готов предложить Ирану многое, если Тегеран будет добросовестно вести переговоры с Вашингтоном, в том числе в области ядерных разработок.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Вэнс подчеркнул, что президент США Дональд Трамп выразил нежелание, чтобы Иран занимался обогащением урана к уровням, пригодным для создания ядерного оружия. По словам Вэнса, Вашингтон хочет, чтобы Тегеран отдал ядерное топливо, что станет условием на переговорах.

"Но опять-таки посмотрим, от чего готовы отказаться иранцы. Если они предпримут добросовестные усилия, чтобы предоставить нам то, чего мы добиваемся для ведения успешных переговоров ради безопасности американского народа, то есть многое [для Тегерана] с другой стороны", - сказал он.