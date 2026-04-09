Армянские сказки - от парада до парада

Автор: Лейла Таривердиева

На днях, выступая в парламенте, министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что в 2022-2025 годах на закупку вооружений и военной техники было потрачено в 5,4 раза больше средств, чем за два предыдущие десятилетия: с 1998 по 2018 год. То есть за время правления Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Реваншистская оппозиция, которой были адресованы данные заявления, не смогла ответить предметно. Хотя это тот случай, когда ей было, что сказать. Во-первых, в те годы были другие цены. Во-вторых, Армения приобретала в основном старое вооружение. И, в третьих, платить за приобретения ей приходилось не часто. Большая часть того, что имелось на вооружении ВС Армении, передавалась ей безвозмездно или же по заведомо не погашаемым кредитам. Разумеется, это не могло быть современное вооружение. Отсюда и пятикратная разница. Армения была неплатежеспособна, но ей подкидывалось старое оружие для сохранения, так сказать, баланса. Сохранять баланс за счет старого вооружения в то время, как военные технологии широкими шагами уходят вперед, было невозможно. Современное вооружение партнеры Армении Еревану не передавали, так как это создавало бы проблемы в отношениях с Баку. А поиск новых партнеров для армянской стороны был затруднен - производители оружия старались держаться в стороне, чтобы не ссориться с Азербайджаном. Те страны, с которыми Ереван заключил сделки после Второй Карабахской войны, даже поддерживая его политически, не продавали ему оружие в годы конфликта.

Вот и весь секрет. Реваншисты пытаются надувать щеки и доказывать, что до прихода к власти Никола Пашиняна армянская армия могла сравниться с силами НАТО, а новый премьер пришел и все испортил. На самом деле, в 44-дневной войне участвовала та армия, которую создали карабахские преступники, захватившие власть в Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно обращал внимание на этот момент. В декабре 2020 года на заседании глав государств СНГ он подчеркнул, что "та армия, которая была разгромлена, это не армия Пашиняна. Это армия, которую создавали Кочарян и Саргсян на протяжении 20 лет". Месяцем ранее, посетив освобожденные территории, глава государства заявил, что "мы уничтожили армию Кочаряна и Саргсяна". Это было сказано не в защиту Пашиняна. Сказанное было адресовано попрятавшимся по своим норам преступникам, чтобы знали, где их место.

Тема армии стала одной из ключевых в предвыборной гонке в Армении. Десятилетиями обманывавшая армян бравурными сказками нынешняя оппозиция пытается использовать этот фактор для самопиара. На самом деле, в Армении о своей армии была высокого мнения только пропаганда. Те же СМИ, которые сегодня дружно кормятся из рук Самвела Карапетяна, все годы конфликта рисовали неприглядную картину ситуации в вооруженных силах. Особенно мрачные новости об армии распространялись в период правления карабахского клана. Армянская армия никогда не была вооруженными силами, она всегда была вооруженной бандой, где царила анархия времен полевых командиров Первой Карабахской войны.

Один из таких разбойников с большой дороги, обвешанных металлоломом, называемым орденами, сепаратист Аванесян возглавляет команду Карапетяна по безопасности и дает советы по строительству армии. Комментируя заявления премьер-министра, он попытался спасти лицо "железных ашотов", рассказывая, что если бы в 44-дневную войну у оккупантов была хорошая ПВО и ракеты для истребителей, то все закончилось бы иначе и армяне "смогли достичь своих целей". Предвыборная банда Самвела Карапетяна обещает исправить ситуацию, закупив для Армении (на деньги этого миллиардера, надо полагать) самые современные вооружения. И не только покупать, но и производить самые крутые системы ПВО в самой Армении.

Как говорится, мечтать не вредно. Любые фантазии на тему милитаризации Армении, выходящие за рамки региональных реалий, будут иметь последствия. Это должны знать и в правительстве Армении, и в ее оппозиционном лагере. В последнем - особенно.

Кстати, оппозиции очень не нравится идея Пашиняна провести 28 мая военный парад. Армянский премьер в ответ на обвинения оппозиции пообещал провести демонстрацию всей современной военной техники, которую Армения закупила в последнюю пару лет. Парад будет приурочен к 25-летию независимости Армении. Эта идея очень не понравилась реваншистам, которым недоступны подобные средства предвыборного пиара. Сам день независимости Армении отмечается в сентябре, и оппозиция вне себя от того, что Пашинян решил показать свои приобретения заранее. Учитывая новые реалии, все пониманию, что парад не будет демонстрацией силы соседям, это будет как бы отчет правящей команды о том, что она сделала для безопасности страны.

Между прочим, сама реваншистская оппозиция тоже использовала армию для самопиара. Например, для выправления своего имиджа, разрушенного апрельскими боями. В сентябре 2016 года Саргсян и Ко устроили военный парад, чтобы показать перепуганным армянам, что они в полной безопасности. напомним, что во время четырехдневной войны в Армению хлынул поток жителей оккупированных территорий и дезертиров. В самой Армении тоже началась паника. И Саргсян хотел продемонстрировать, что у него все схвачено.

По главной лощади Еревана провезли "Смерчи", "Точки-У", даже пресловутые "Искандеры". Никто не объяснил тогда гордым от увиденного гражданам, откуда Армения взяла средства на приобретение этой техники, стоящей больше, чем весь армянский оборонный бюджет. Саргсян и Ко утверждали, что готовили своему народу сюрприз, чтобы поднять его дух после апрельского позора. Правда, этот аргумент вызвал вопрос о том, почему же власти не использовали все это в апреле и допустили поражение. Ответ на него нашли армянские СМИ, выведавшие, что на самом деле современная техника не принадлежит Армении, а одолжена у союзника в обмен на снижение накала русофобии. После апрельского поражения, как и после войны 2020 года, армянское общество обрушилось с критикой на Россию, которая, дескать, не вмешалась и не помогла.

Видеозапись того парада можно найти в интернете. На ней видны все эмоции, царящие не только среди зрителей, но и на правительственной трибуне. Когда же на площади появились "Искандеры", ведущая трансляции буквально перешла на визг от зашкаливающих эмоций, а приветствующие парад Серж Саргсян с католикосом Гарегином чуть не выпали с трибуны от восторга. У Сейрана Оганяна же было такое лицо, будто это он сам, лично сконструировал и смастерил "Искандеры" в подвале одной из своих вилл.

Проводить или не проводить военный парад - это внутреннее дело каждой страны. Правда, Армения это особый случай. Пытаясь демонстрировать силу, она должна взвешивать каждое свое слово и каждый шаг. Милитаризация это не тот путь, который может привести эту страну к светлому будущему, и ей следует быть очень осторожной в своих мечтах.

Это же касается, и даже в большей степени, реваншистской оппозиции. С ее прожектами, призванными затуманить и без того затуманенное сознания армянского общества рассказами о десяти тысячах дронов и прочих чудесах.