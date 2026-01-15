Армения реформирует армию: реваншисты забеспокоились

Автор: Лейла Таривердиева

В Армении вступили в силу нововведения в армии, утвержденные в декабре парламентом страны. Срок срочной службы сокращен на полгода. На фоне сокращения военного бюджета на 2026 год, этот факт вызвал возмущение в реваншистских кругах, выступающих за подготовку к новой войне.

В чем обвиняют правительство? В политизации вопроса армейского строительства, в популизме и покушении на некие исторические воинские традиции. Оппозиция заявляет, что сокращение срока службы неизбежно ослабит обороноспособность страны, а также приведет к кадровому дефициту в вооруженных силах. Особенно бурные эмоции последовали в ответ на прозвучавшие в недавнем интервью заявления Президента Азербайджана относительно закупаемых Баку вооружений и роста оборонпрома. Как же так, вопят реваншисты, Азербайджан "готовится к войне", а Армения сокращает военный бюджет, да еще оставляет армию без резерва?!

И так далее. Ничего оригинального. Традиционный набор.

Оппозиция обвиняет действующее правительство в разрушении армии. Но как можно разрушить то, чего нет? Возглавляемые "бывшими" силы не устают кичиться своими мнимыми достижениями в армейском строительстве, которых на самом деле не было. Критикующие реформы Никола Пашиняна не хотят видеть разницы между армией и бандой, между купленным и подаренным оружием. В то время как между этими понятиями есть большая разница. Во времена Кочаряна и Саргсяна Армения получала вооружение в дар от России, либо по кредиту, который можно было не выплачивать. Нынешние же союзники Армении не расположены делать ей многомиллиардные подарки. Отсюда - резкий подскок уровня внешнего долга. Ведь Армения - страна бедная и ничего практически не производящая, компенсировать разницу ей не просто.

Да, премьер-министр Армении Никол Пашинян далек от военного дела. Но мало что в строительстве армии понимали и его предшественники. "Бывшие" думали, что строят армию, а на самом деле создавали по традиционной бандитско-дашнакской схеме группировку, руководимую головорезами "хмбапетами", в Первую карабахскую войну красиво называвшимися "полевыми командирами". Все годы после первой войны "победители" очень старались перейти от философии бандформирований к философии регулярной дисциплинированной армии, но ничего не получалось. Не в обиду будет сказано, но отсутствие тех самых исторических воинских традиций сильно дало о себе знать. Плюс страной долгое время руководили полевые командиры и военные преступники. И, конечно же, важна основа. Армянская армия, как и ее предшественники - бандитские и разбойничьи группировки начала прошлого века, - изначально создавалась для захвата чужого, а не для обороны своего.

Пашинян, судя по всему, хочет изменить эту философию. Ранее он заявил, что криминогенная обстановка в армии Армении является следствием отсутствия идеологии. Без четкой идеологии и внятной стратегии армия превратит страну и саму себя в хаос, считает армянский премьер. Он заявил, что готов привлечь с гражданки квалифицированные кадры, но с условием, что они будут разделять идеологию государства. То есть для "спарапетов" и "хмбапетов" путь закрыт.

Тем временем в Армении не прекращаются бесполезные споры о том, кто виноват в военном поражении страны. Пару месяцев назад было сообщено, что соответствующая парламентская комиссия завершила расследование этого вопроса. Однако результаты до сих пор не обнародованы, и оппоненты Пашиняна, пользуясь этим, возбуждают дискуссии и стараются доказать, что их пребывание у власти помешало бы освобождению оккупированных территорий и торжеству справедливости. Это очень несерьезные дискуссии, учитывая, что у реваншистов нет никаких шансов что-либо изменить. У них нет никаких возможностей повлиять на новые реалии и отыграть ситуацию назад, а машину времени еще не изобрели, чтобы вернуться и увидеть, как было дело. Хотя вряд ли наши соседи увидят что-то новое, чего не знали и о чем не говорила азербайджанская сторона. Все произошло в логике эволюционного процесса, перехода от тьмы к свету и от низшего к высшему.

Решение о сокращении срока службы в армии превратилось в еще один повод для нападок на правительство. Реваншисты не могут забыть, что министр обороны Сурен Папикян призвал сосредоточиться на подготовке резерва, не убегать от действительности и признать, что причиной поражения в 44-дневной войне стал недостаток подготовленного резерва. Реваншистская оппозиция, конечно же, с Папикяном не согласилась. Оппозиционные политики и эксперты пришли в броуновское движение. Как это не было резерва? Как это не было боевой подготовки? - возмутились они. Эксперты из оппозиционного пула начали наперебой доказывать, что резерв всегда был самого высокого качества, что, дескать, подтверждает участие резервистов в четырехдневной войне 2016 года, "где они достойно выполнили свои задачи".

Между тем, именно апрельские бои 2016 года впервые раскрыли всю правду о том, что представляет собой армянская армия, когда остается с противником один на один, без российской и прочей поддержки, которая решает все вопросы, пока "зинворы" занимаются резней и грабежом. В тот раз решать вопросы за армию "железных ашотов" было некому, и им пришлось вертеться самостоятельно. И они нашли выход - просто побежали. Вслед за военными побежал тот самый резерв и прочее население оккупированных территорий. Армяне бросились вглубь зоны оккупации, а многие добежали аж до Армении. Убедившись в победимости своей "непобедимой" армии, многие несколько месяцев после завершения боев не решались вернуться.

В те дни в соцсети попало письмо, адресованное сепаратистским режимом Сейрану Оганяну. В нем министр обороны Армении информировался о том, что жители Аскеранского, Агдеринского и Ходжавендского районов покидают свои дома и направляются в Ереван. Их пытаются останавливать, для чего на выезде из города Аскеран установлены посты. Говорилось в послании также о падении морального духа солдат и участившихся случаях дезертирства. Установленные посты выставлялись не столько для мирных жителей, сколько для бегущих из зоны боев солдат и офицеров. А ведь это еще не была настоящая война.

Проблема армянской армии в том, что она создана из людей, проходивших боевую подготовку не на полигонах ВС, а на полигонах террористического союза "Еркрапа" или же воспитывающей бандитов VOMA. Карабахский клан был спокоен, зная, что армянская молодежь в надежных руках. Так создавался резерв, который зомбировали и готовили к вооруженному разбою, мотивируя мифами и иллюзорными целями. Но оказалось, что пещерной ненависти мало для победы. Ее достаточно для грязных побед над мирным населением и грабежа, но в противостоянии с реальной армейской мощью птенцы "Еркрапа" и VOMA оказались полным нулем. Этих солдат готовили к захвату чужого, а не к защите своего. Готовившие резерв военные преступники времен Первой карабахской войны сами не имели представления о том, что такое реальная армия. Поэтому они побежали в 2016 году и массово дезертировали в 2020-м.

Армянская армия всегда была армией дезертиров. Не потому, что армяне поголовно трусы. А потому, что мотивация не располагала к героизму. Умирать за чужие земли никто не хотел. Поэтому армянские военнослужащие тысячами отказывались вступать в бой, а будучи в бою - дезертировали, прятались в подвалах, в лесах, в горах, ожидая окончания войны. Был случай, когда на территории Армении в лесу пережидал войну целый отряд. На него случайно наткнулись местные жители, которым военные объяснили, что... заблудились.

После Второй карабахской войны прокуроры занялись делами дезертиров. Этого не было сделано после апрельских боев. Саргсян и Оганян не стали тогда педалировать факт массового бегства с линии соприкосновения (им ли не понять мотивов дезертиров), хотя кадровые военные предупреждали, что это станет плохим прецедентом и еще аукнется армянской армии. Аукнулось. И еще как.

В феврале 2021 года стало известно, что в Армении заведено свыше 10 тысяч дел по фактам дезертирства. Об этом писали армянские СМИ со ссылкой на заявление премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте.

Теперь, когда конфликт завершен полным разгромом мифических теорий, Никол Пашинян пытается создать реальную Армению и ее армию, которая будет строиться только для защиты собственных границ и территорий. На проходившем во вторник в Ереване форуме по безопасности премьер-министр пояснил, почему Армения не могла приобретать серьезное вооружение в прежние годы. Она пыталась, но ей отказывали и говорили: "мы отказываемся продавать вам вооружения, потому что не уверены, что это вооружение будет размещено в международно признанных границах РА, более того, мы имеем сомнения, что эти средства могут быть использованы вне ваших международно признанных границах". Думается, это главная причина, почему единственным поставщиком вооружений Армении всегда была Россия. Только ее не беспокоила моральная сторона вопроса. Но даже она не решилась передать в собственность Еревану такую силу, как "Искандер".

Кочарян и Саргся никогда бы не рассказали армянам об истинных причинах проблем с вооружением армии, потому что армяне не должны были знать, что мир не признает итогов Первой карабахской войны.

Мы не записываемся в адвокаты к Пашиняну. Мы говорим обо всем этом, исходя из наших собственных интересов.Сохранение Арменией прежней линии армейского строительства, основанной на доктрине агрессии и захвата территорий, будет означать постоянно тлеющую угрозу войны. Азербайджан это никак не может устроить, и мы надеемся, и не без оснований, что нынешнее руководство страны сумеет сломать эту разрушительную традицию.

Азербайджанская армия создана только для обороны границ страны и защиты ее безопасности. ВС Азербайджана никогда не ступали на чужую землю, война шла только в пределах наших границ. Те позиции, которые занимают сегодня на условной границе азербайджанские военнослужащие, принадлежат Азербайджану, что бы там не фантазировал армянский агитпроп. Между тем, военнослужащие ВС Армении четверть века находились на азербайджанской территории, незаконно проходя там службу, в том числе срочную. Пашинян попытался запретить отправку на оккупированные земли срочников и ротацию личного состава тамошних подразделений Республики Армения. И именно этим сегодня его бьют реваншисты, обвиняя в снижении боеспособности сепаратистов.

Учитывая все это, нам важно, чтобы в Армении были свернуты прежние, саргсяновские и оганяновские программы воспитания вредоносного армянского патриотизма в традиционном его понимании. Что и собирается сделать Никол Пашинян. Если ему не помешают.