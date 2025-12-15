В Армении назвали цену страха

Автор: Мехти Ахмедзаде

В Армении узаконили откос от армии. Той самой, которую армяне раньше называли "самой непобедимой в мире" и которая до сих пор никак не может восстановиться. И, скорее всего, не восстановится.

Согласно закону, граждане в возрасте от 27 до 37 лет, не прошедшие военную службу, будут иметь возможность освободиться от уголовной ответственности путем добровольного выбора одного из пяти нижеследующих вариантов:

1. пройти военную службу сроком 24 месяца;

2. пройти военную службу сроком 12 месяцев и уплатить в государственный бюджет 2,5 млн. драмов (~11185 AZN);

3. пройти военную службу сроком 6 месяцев и уплатить в государственный бюджет 5 млн. драмов (~22370 AZN);

4. пройти военную службу сроком 1 месяц и уплатить в государственный бюджет 8 млн. драмов (~35791 AZN);

5. вместо прохождения военной службы уплатить в государственный бюджет 15 млн. драмов (~67108 AZN).

То есть, если посчитать, государство продает один день откоса от армии по цене от примерно 6 800 до 20 500 драмов (31-93 AZN). Причем чем меньше служишь, тем дороже цена за возможность сидеть дома вместо поста, окопа или у границы.

Армянские СМИ отмечают, что с момента принятия закона прошло почти 2 года и на сегодняшний день имеется 1110 разыскиваемых лиц, которые могли бы законно откосить, чем прятаться от военкомата. Что касается числа купивших билет домой - услугой уже успели воспользоваться 197 граждан страны.

"Они прошли службу или уплатили установленные платежи и были зачислены в резерв Вооружённых сил Республики Армения. В государственный бюджет поступило 1.904.000.000 драмов ($5 млн. США)".

Фактически толпа выстроилась в очередь за легальной возможностью не служить.

"Армянские львы" - говорили гордо в Армении. Ага. Знаем, как все было на самом деле. Был бы этот закон в то время, на поле боя с армянской стороны никого не было бы. Помните, как во время Второй Карабахской войны военнослужащие ВС Армении буквально бунтовали, чтобы не идти вперед? Они шли против приказов, вступали в перепалки и драки с командирами. Потому что понимали - это верная смерть. Собственно поэтому было огромное количество случаев дезертирства. Судили этих "львов" пару лет подряд.

Война закончилась, конфликт исчерпан, армянские парни сделали для себя выводы, а государство, тем временем, построило на этом всем бизнес-модель. Цена страха в Армении теперь официальная.