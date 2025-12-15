https://news.day.az/world/1802392.html Уиткофф сообщил о "большом прогрессе" на переговорах с Украиной в Берлине Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил о достижении "большого прогресса" по итогам воскресной встречи с украинской делегацией в Берлине. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении, размещенном на странице Уиткоффа в соцсети X.
Уиткофф сообщил о "большом прогрессе" на переговорах с Украиной в Берлине
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил о достижении "большого прогресса" по итогам воскресной встречи с украинской делегацией в Берлине.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении, размещенном на странице Уиткоффа в соцсети X.
По его словам, представители сторон провели углубленные дискуссии по мирному плану из 20 пунктов, экономическим вопросам и ряду других тем.
Отмечается, что стороны договорились продолжить переговоры и встретиться вновь утром следующего дня.
