Уиткофф сообщил о "большом прогрессе" на переговорах с Украиной в Берлине

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил о достижении "большого прогресса" по итогам воскресной встречи с украинской делегацией в Берлине.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении, размещенном на странице Уиткоффа в соцсети X.

По его словам, представители сторон провели углубленные дискуссии по мирному плану из 20 пунктов, экономическим вопросам и ряду других тем.

Отмечается, что стороны договорились продолжить переговоры и встретиться вновь утром следующего дня.