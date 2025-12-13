Стало известно, когда будет пик звездопада Геминиды

Метеорный поток Геминиды, один из самых сильных в этом году метеорных потоков, достигнет максимума в ночь на воскресенье.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"Попытаться увидеть звездопад можно будет примерно с 22:00 до 2:00 ночи по местному времени региона. Вскоре после этого взойдёт Луна и условия наблюдения станут несколько хуже", - говорится в сообщении лаборатории.

По ее данным, в 22:00 центр (радиант) метеорного потока будет находиться на востоке, недалеко от планеты Юпитер.

"Хорошими ориентирами также являются легко обнаруживаемые созвездия Большой Медведицы и Ориона. Радиант находится между ними. Позднее центральная точка звездопада сместится в сторону юго-востока и юга, но её положение относительно созвездий сохранится", - уточнили в лаборатории.

Средний ожидаемый темп "падения звёзд" при чистом небе может составить от 10 до 100 метеоров в час.

"Если повезёт, можно также увидеть более яркие и крупные болиды. Время наилучшего наблюдения радианта на небе, в пересчете на местное локальное время, примерно совпадает для всех регионов страны", - сказано в сообщении.

Как и большинство метеорных потоков, Геминиды представляют собой вещество (преимущественно мелкие пылинки и камешки), утраченное при движении вокруг Солнца более крупным телом и рассеянное вдоль его орбиты.

"Родительским телом для Геминид является астероид Фаэтон размером около 5 км, обращающийся вокруг Солнца с периодом около 1,5 лет и пересекающий орбиты сразу четырёх планет - Меркурия, Венеры, Земли и Марса", - сообщили в лаборатории.