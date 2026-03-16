Израиль уничтожил иранский космический объект, связанный с разработкой «ударных спутников»

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по центру в Тегеране, который использовался для разработки "ударных спутников".

Как передает Day.Az, информацию об этом распространили Силы обороны Израиля (IDF).

Сообщается, что данный центр выполнял функции развития военно-космического потенциала Ирана, включая работу над спутником "Чамран-1", а также использовался для создания возможностей "нанесения ударов по космическим объектам других стран и спутникам Государства Израиль".

В IDF сообщили, что указанный объект был уничтожен.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.