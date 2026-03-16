Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом Межпарламентского Союза Тулией Аксон, находящейся в нашей стране с визитом с целью участия в XIII Глобальном Бакинском Форуме.

На встрече были озвучены мнения о Бакинском Форуме и значении проводимых в рамках этого мероприятия обсуждений. Затронув прилагаемые Азербайджаном на фоне нынешней напряженной региональной и международной обстановки усилия по обеспечению мира и диалога, спикер Сахиба Гафарова подчеркнула, что в этом плане Глобальный Бакинский Форум представляет собой важную площадку для обсуждения многих вопросов, беспокоящих международное сообщество.

Тулия Аксон тоже отметила важность Глобального Бакинского Форума как международной платформы. Кроме того, она высоко оценила важную роль и инициативы Президента Ильхама Алиева в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, заявив, что они составляют модель решения проблем между государствами.

Во время беседы также рассматривались вопросы международного сотрудничества. Отмечалось удовлетворение активным представительством Милли Меджлиса Азербайджана в Межпарламентском Союзе и нынешним уровнем сотрудничества между этой международной организацией и парламентом Азербайджана. Кроме того, имел место обмен мнениями о сотрудничестве между Парламентской Сетью Движения Неприсоединения и Межпарламентским союзом.