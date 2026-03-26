Можно ли получить выплаты за заботу о пожилом родителе?

Вопрос о выплатах государством лицам, ухаживающим за пожилыми родителями, обсуждается достаточно часто. Однако специалисты отмечают, что это право распространяется не на всех.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Oxu24.com, если пожилой человек не имеет инвалидности, ухаживающий за ним не может получать пособие. Выплата возможна только в том случае, если официально установлена инвалидность и подтверждена необходимость постороннего ухода.

При определении инвалидности проводится комплексная оценка: учитывается состояние здоровья человека, а также то, нуждается ли он в помощи других людей в повседневной жизни. Если в официальном документе указано, что необходим сторонний уход, ухаживающему лицу может быть назначена государственная доплата в виде пособия - президентской пенсии.