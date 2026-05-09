Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу Великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО - ВИДЕО
10 мая исполняется 103-я годовщина со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана, великого сына и Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 9 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили на Аллее почетного захоронения могилу Великого лидера.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле Общенационального лидера Гейдара Алиева, почтил память Великого лидера.
Затем Первая леди Мехрибан Алиева почтила память Общенационального лидера.
Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.
Глава государства и Первая леди почтили память спутницы жизни Великого лидера Гейдара Алиева, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложили цветы на ее могилу.
Также была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.
