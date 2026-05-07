В известном ресторане в Баку обнаружили конину

В мясе, подаваемом в доме торжеств Alp Delux, была обнаружена ДНК лошади.

Об этом Day.Az сообщили в Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

Сотрудники агентства провели проверку в доме торжеств Alp Delux, принадлежащем физическому лицу Мехдиеву Махиру Рауф оглу и расположенном по адресу: Баку, Низаминский район, улица М. Алиева, дом 2403, м.33F.

В ходе осмотра было установлено, что в зонах приготовления холодных закусок и горячих блюд отсутствует вентиляционная система, поверхности, контактирующие с продуктами питания, не покрыты моющимися и устойчивыми к дезинфекции материалами, водопроводные линии на потолке складского помещения не изолированы, а полки холодильников подверглись коррозии. В связи с подозрительными обстоятельствами были взяты образцы мяса, подаваемого потребителям, и направлены на лабораторное исследование. По результатам анализа в образцах была выявлена ДНК лошади.

В отношении руководителя объекта составлен административный протокол. Мясная продукция изъята из оборота, ее реализация предотвращена, а также выданы обязательные для исполнения предписания.