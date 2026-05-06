В Южной Корее робота-гуманоида посвятили в буддийские монахи - ВИДЕО
В одном из главных буддийских храмов Сеула человекоподобный робот Габи официально принял монашеский обет, получил традиционные одежды и буддийские четки.
Как передает Day.Az, во время церемонии робот вместе с монахами совершил поклоны и произносил обеты, включая обещание не причинять вред живым существам.
По словам организаторов, посвящение робота - это попытка показать, что буддизм открыт новым технологиям и способен адаптироваться к современному миру.
