Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом группы Исламского банка развития

6 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом группы Исламского банка развития Мухаммадом Аль-Джассером.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы с удовлетворением были напомнены встречи главы нашего государства с Мухаммадом Аль-Джассером, отмечено, что его визиты в нашу страну вносят вклад в расширение партнерства.

Было подчеркнуто, что Азербайджан и Исламский банк развития на протяжении долгих лет связывает плодотворное сотрудничество.

Отмечалось, что банк реализовал в нашей стране ряд проектов в различных отраслях экономики, в том числе в энергетическом секторе, включая зеленую энергетику, сельском хозяйстве, в области водной и ирригационной систем, инфраструктуры и в социальной сфере. В этом контексте было подчеркнуто, что банком выделено более 1,2 миллиарда долларов США на реализацию около 20 проектов в государственном и частном секторах.

На встрече были обсуждены вопросы подготовки к ежегодным заседаниям банка, которые пройдут в Баку в июне этого года.

Гость сообщил, что ознакомится со Свободной экономической зоной Алят, а также посетит Карабах.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между нашей страной и банком.