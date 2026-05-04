Лала Сардарлы: "Нести свет наследия Мирзы Гадима Иревани - дело чести для нас, мастеров"

В Баку состоялось мероприятие по итогам реализации проекта "Поделимся светом наследия Мирзы Гадима Иревани", инициатором которого выступило ОО "Помощь в охране и популяризации образцов прикладного искусства", сообщила Trend Life председатель организации, член Союза художников Азербайджана, дизайнер и исследователь прикладного искусства Лала Сардарлы, передает Day.Az.

Изначально программа включала проведение просветительской выставки и конференции в учебных заведениях, а также финальную презентацию пяти образцов декоративно-прикладного искусства в культурном центре. В ходе реализации проект получил международное развитие.

Совместно с партнёрами из Германии - Музеем тюркской истории и культуры в Нюрнберге и "Очагом Сардара Сандыга-Муджрю" на платформе "Всемирная платформа знаний" была проведена международная научно-практическая конференция "Культурная память в свете художественного наследия Мирзы Гадима Иревани" с участие более 100 представителей из 10 стран.

В рамках мероприятия на основе научных и исторических данных было особо подчеркнуто, что Мирза Гадим Иревани является не только основоположником станковой живописи в Азербайджане, но и одним из первых художников-реалистов в восточно-исламском мире.

В рамках проекта были созданы уникальные образцы декоративно-прикладного искусства. В частности, при работе над композицией "Роза и соловей" впервые была применена авторская техника послойного формирования объёма с использованием текстурной пасты, благодаря чему произведение приобретает форму барельефа.

"Нести свет наследия Мирзы Гадима Иревани - дело чести для нас, мастеров", - отметила Лала Сардарлы.

Существенную экспертную поддержку проекту оказал Натиг Сафаров - заслуженный художник Азербайджана, заведующий отделом реставрации Азербайджанского национального музея искусств. Он выступил консультантом проекта и высоко оценил созданные работы, рекомендовав рассмотреть вопрос официальной регистрации новой художественной техники.

Также высокую оценку проекту дали народный художник Айдын Раджабов и искусствовед, профессор Мамедгусейн Гусейнов.

В ходе мероприятия участники подчеркнули значимость проекта для сохранения культурного наследия и необходимость его дальнейшего развития. Среди гостей были заместитель председателя правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу, заслуженный учитель Алмаз Хасрет, учёный секретарь Бакинского славянского университета, руководитель Центра научных исследований по Западному Азербайджану Дурдана Гумбатова.

Организаторы выразили благодарность Министерству культуры Азербайджана и Центру развития культурных и творческих индустрий за оказанную поддержку.

Отдельная признательность была выражена председателю Наблюдательного совета Общины Западного Азербайджана, члену-корреспонденту НАНА Мисиру Марданову, а также председателю Союза художников Нахчыванской Автономной Республики, депутату Милли Меджлиса Ульвие Гамзаевой.

Отмечается, что проект стал значимым вкладом в изучение и популяризацию художественного наследия Мирзы Гадима Иревани, а также в развитие современного декоративно-прикладного искусства.