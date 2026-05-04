Азербайджан как двигатель макрорегиональной интеграции

Автор: Тофик Аббасов, политический обозреватель

Большая дипломатия - это сфера, где не бывает мелочей. Каждая деталь имеет свое стратегическое значение и назначение.

В мире происходят тектонические сдвиги, бушуют страсти, идет переоценка ценностей. Это говорит о том, что линии разлома дали новые глубинные трещины. По всему миру наблюдается тенденция к фрагментации, ломаются вроде бы прочные конфигурации. Это касается таких военных блоков вроде НАТО, региональных форматов, неправильно задуманных континентальных конфигураций. Мы находимся в периоде, когда рождается новое, но старое еще не совсем ушло. По всему миру ощущается большой дефицит связующих звеньев. Не скажу, что традиционные центры силы утратили свои функции - они поставили все процессы на паузу. Сильные всегда верят, что их могут сбить с ног, но они все равно поднимутся.

Однако мир - это не только крупные державы. Есть и другие величины, более скромные измерения, которые как раз сейчас накапливают потенциал эффективности в международной проблематике, в решении накопившихся проблем. Со стороны они кажутся малыми величинами, но на самом деле это не так. Эти страны заполняют паузы, восполняют вакуумы, выполняют свою объединяющую функцию. В случаях, когда ломаются некогда считавшиеся незаменимыми связи, перекраиваются границы интересов, в игру вступают силы, мыслящие рационально.

Азербайджан на большом евразийском пространстве, несмотря на свои скромные величины, проявляет повышенную мобильность. Классики вроде Маргиналу утверждали, что политика, снося какие-то мосты взаимодействия, должна предлагать альтернативы и выступать созидателем.

Большие страны ввиду утраты своего влияния, возможно, сознательно простаивают, демонстрируя непонятную индифферентность. А Азербайджан - небольшая страна, которая адресно работает над формированием того порядка, который нужен всем его соседям. Невзирая на продолжение войны в Украине и напряженности вокруг Ирана, большие пространства понимают, что когда запущен проект глобализации, нельзя простаивать и давать волю тем процессам, которые могут принести много бед.

Сейчас мы видим, насколько устойчивую и четкую позицию удерживает азербайджанская дипломатия. Она предлагает работающие конфигурации континентальных отношений, создает благоприятную среду для энергетической генерации, задает тон зеленой энергетике. Помимо энергетических проектов и транспортно-логистических, реализуются и цифровые. Время движется вперед и нельзя простаивать.

В плане дееспособности Азербайджан демонстрирует очень высокий пилотаж выстраивания новых парадигм взаимодействия. Мы видим, что многие страны Европы обратили взоры на Баку. Свершили визиты в Азербайджан главы Литвы, Латвии, Украины, Чехии, а 5 мая ожидается прибытие премьер-министра Италии.

Все это говорит о том, что Азербайджан, не теряя времени и инициативности, играет свою связующую роль на евразийском пространстве. При этом он раскрывает новые возможности не только для себя, но, следует подчеркнуть, и для Армении. Эта страна ищет механизмы безопасности где-то на стороне, хотя вот он, рядом.

Латвия, Литва, Чехия видят в Азербайджане своего потенциально сильного партнера, с которым нужно иметь дело. И вопрос тут не в одном газе. Конечно, газ - это ресурс, который, безусловно, играет центральную роль на энергетических рынках, Но не одним газом живет человечество. Не менее важны и нужны новые интеграционные алгоритмы. И Азербайджан тут демонстрирует гибкую позицию, играя роль связующего звена.

Как раз связующие звенья сегодня находятся в дефиците, так как многие старые связки распадаются, а новые едва появляются. В этом ключе Азербайджан очень тонко восполняет вакуумное состояние, предлагает действенные модели межрегионального сотрудничества. Как подчеркивал ранее Президент Ильхам Алиев, межрегиональное сотрудничество является существенным фактором развития отношений конструктивного партнерства и добрососедства.

Наша страна очень достойно выполняет функцию связующего звена между Центральной Азией, Дальним Востоком и Европой. Тут следует напомнить о Среднем коридоре, который на сегодня единственным способен выполнять свои функции в сложившей геополитической и военно-стратегической ситуации.

Азербайджан не создает мифические проекты, а реально действует в интересах многих стран, даже тех, кто находится далеко. Например, стран Балтии. Балтийские страны понимают, что от взаимодействия с Азербайджаном могут только выиграть. Мы знаем, какую роль в энергообеспечении играют интерконнекторы. Этот термин можно применить и к политике. В данном случае Азербайджан как полноценное суверенное государство играет роль нового важного мобильного связующего центра между европейскими, азиатскими странами, странами постсоветского пространства.

Политика Президента Ильхама Алиева, его устойчивый курс на интенсивное развитие отношений со странами азиатского, европейского регионов, с африканскими странами, с ближайшими соседями - все это демонстрирует способности нашей дипломатии создавать запас прочности в таком нелегком вопросе, как обеспечение безопасности. Не случайно мы с украинской стороной говорили об антидронах, с Чехией обсуждали развитие военно-технического сотрудничества.

Мы понимаем, насколько важно создавать сегодня скрепы надежной безопасности. В эпоху больших перемен, больших разрушений и тектонических процессов каждая страна должна вносить свой вклад в систему международной безопасности. У Азербайджана это получается. Куда бы не ступала нога азербайджанской дипломатии, мы находим партнеров, которые видят в нашем лице того, кто действует не методом проб и ошибок, а наверняка, чтобы сократить угрожающую миру критическую массу, а также наращивать потенциал миротворчества и международного сотрудничества.

Наш выбор реалистичен. Это политика Президента Ильхама Алиева, который прекрасно разбирается в мировой дипломатии, является ее полноценным субъектом как один из ярких представителей мировой политической элиты. Он не ведомый, а ведущий, который создает вокруг себя в мировой системе координат центр политического влияния. И Азербайджан действительно превращается в центр притяжения, к нам вырос интерес многих стран и политических элит. Они видят в Азербайджане своего сильного и надежного партнера.