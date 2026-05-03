В Мали уничтожили более 200 террористов
ВС Мали ликвидировали за минувшие сутки свыше 200 террористов в ходе разведки боем на всей территории страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Генштаб западноафриканского государства.
"Удары по противнику были нанесены с воздуха, - отмечается в сообщении. - Нейтрализованы более 200 террористов. Были поражены крупные колонны боевиков. Уничтожены несколько единиц тяжелой техники и несколько десятков - легкой".
25 апреля радикальные группировки атаковали армейские позиции в различных частях Мали. В ходе перегруппировки сил и средств правительственные войска временно оставили город Кидаль, который сейчас находится под контролем отрядов "Фронта освобождения Азавада".
