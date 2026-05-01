В Азербайджане изменяются правила хранения товаров на складах

Хранение товаров на складах будет осуществляться с разрешения таможенного органа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предложенных изменениях в Таможенный кодекс Азербайджана, вынесенных на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

В настоящее время размещение товаров под специальной таможенной процедурой хранения осуществляется на складах временного хранения и таможенных складах, учреждённых лицами, получившими лицензию. Предлагаемые изменения направлены на оптимизацию хранения товаров и снижение затрат в этой сфере и предусматривают возможность их размещения на складах в соответствии с требованиями, установленными соответствующим органом исполнительной власти, с разрешения таможенного органа, а также в иных местах хранения, согласованных с таможенными органами. Отмечается, что данное изменение имеет важное значение для участников внешней торговли.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.