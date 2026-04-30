В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,4.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 03:09 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров.