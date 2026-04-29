Назначена дата экзамена по азербайджанскому языку

3 мая 2026 года Государственный экзаменационный центр проведет экзамен по азербайджанскому языку (как государственному) в рамках выпускной кампании для учащихся 9-х и 11-х классов школ, где обучение ведется не на азербайджанском языке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, в этот же день экзамен по азербайджанскому языку также пройдут выпускники прошлых лет, которые сдают вступительные экзамены в вузы и средние специальные учебные заведения на языке, отличном от азербайджанского.

Экзамен будет организован в 21 городе и районе страны, всего в 129 зданиях. Во всех пунктах он начнется одновременно - в 10:00. Допуск участников завершится за 15 минут до начала - в 09:45. Прибывшие позже к экзамену допускаться не будут, поэтому участникам необходимо приходить к времени, указанному в пропускном листе.

Всего в экзамене примут участие 29 182 человека: в Баку - 20 580, в Сумгайыте - 1 156, на Абшероне - 1 189, в Нахчыване - 76, в Гяндже - 1 721, в Шамкире - 91, в Товузе - 212, в Мингячевире - 211, в Евлахе - 84, в Шеки - 175, в Загатале - 350, в Балакене - 231, в Габале - 191, в Гахе - 188, в Барде - 235, в Гёйчае - 232, в Ширване - 360, в Лянкяране - 362, в Кубе - 274, в Гусаре - 597, в Хачмазе - 667.

Для организации экзамена задействованы 129 старших руководителей, 339 руководителей экзамена, 2 709 наблюдателей, а также 399 сотрудников пропускного режима (охраны) и 129 представителей зданий.