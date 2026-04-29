В некоторых частях двух районов Баку временно не будет газа

В связи с проведением ремонтно-монтажных работ в некоторых районах столицы ожидаются перебои в газоснабжении.

Как передает Day.Az, с 10:00 до завершения работ будет временно приостановлено газоснабжение в ряде территорий Сабунчинского и Сураханского районов.

Перебои затронут частично Раманинский молочный совхоз, улицу Э. Махеррамова, Социальные дома, каменный карьер, а также посёлок Зых.