Китай продолжает программу по озеленению пустынь - ВИДЕО
Китай продолжает программу по озеленению пустынь.
В этом году масштабируются успешные тесты последних лет - используются мешки из биоразлагаемого пластика (ПЛА) для стабилизации кочевых пустынных районов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Мешки заполняются землей и раскладываются в виде сетки по дюнам. Это замедляет ветер на земле, в результате чего песок меньше перемещается.
В то же время образуются небольшие зоны, в которых может скапливаться влага и прорастать семена.
Как только поверхность стабилизируется, вводятся устойчивые растения, такие как травы и кустарники.
В некоторых районах позже также высаживаются адаптированные сельскохозяйственные культуры для сухих условий.
Мешки постепенно разлагаются, в то время как растительность берет верх и постоянно стабилизирует почву.
