Китай продолжает программу по озеленению пустынь.

В этом году масштабируются успешные тесты последних лет - используются мешки из биоразлагаемого пластика (ПЛА) для стабилизации кочевых пустынных районов.

Мешки заполняются землей и раскладываются в виде сетки по дюнам. Это замедляет ветер на земле, в результате чего песок меньше перемещается.

В то же время образуются небольшие зоны, в которых может скапливаться влага и прорастать семена.

Как только поверхность стабилизируется, вводятся устойчивые растения, такие как травы и кустарники.

В некоторых районах позже также высаживаются адаптированные сельскохозяйственные культуры для сухих условий.

Мешки постепенно разлагаются, в то время как растительность берет верх и постоянно стабилизирует почву.

