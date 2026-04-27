В Азербайджане равная зарплата для женщин и мужчин становится обязательной

В Азербайджане работодатели будут обязаны обеспечивать равную оплату труда работникам, выполняющим одинаковую или равноценную работу, независимо от их пола.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, который был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно документу, обеспечение равной оплаты за одинаковую или равноценную работу вне зависимости от пола будет отнесено к числу основных обязанностей работодателя в сфере трудовых отношений.

При этом равноценность труда будет определяться работодателем с учетом условий труда, характера трудовой функции, а также тарифно-квалификационных характеристик, предусмотренных действующими едиными справочниками.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят во втором чтении.