Премьер-министр Чехии прибыл с визитом в Азербайджан

26 апреля премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш прибыл в Азербайджанскую Республику с официальным визитом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Габалинском международном аэропорту в честь премьер-министра Чешской Республики был выстроен почётный караул.

Премьер-министра Чехии Андрея Бабиша встретили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и другие официальные лица.