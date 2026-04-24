О чем МИД Азербайджана напоминает армянскому обществу?

Автор: Акпер Гасанов

События, произошедшие 23 апреля в Ереване, вновь вывели на поверхность одну из ключевых проблем современного Южного Кавказа - системное воспроизводство атмосферы вражды, подпитываемой историческими нарративами и политической конъюнктурой. Речь идет о факельном шествии, сопровождавшемся сожжением флага Турции, что вызвало ожидаемо резкую, справедливую реакцию со стороны Министерства иностранных дел Азербайджана.

Заявление официального Баку логично, аргументировано и, по сути, отражает ту реальность, которую на протяжении многих лет предпочитают игнорировать в самой Армении и за ее пределами. Очевидно же, что нынешнее факельное шествие в Ереване - это не единичный эпизод, а устойчивая практика, повторяющаяся из года в год накануне 24 апреля.

Их символика и форма неизбежно вызывают исторические ассоциации с мрачными страницами европейской истории XX века. Подобные акции сложно рассматривать исключительно как проявление свободы собраний - они несут очевидный элемент демонстративной агрессии и этнической вражды. Ну а традиционное сожжение государственных символов другой страны, Турции, особенно в условиях хрупкого постконфликтного мира - это сигнал о том, что в армянском обществе сохраняется высокий уровень реваншистских настроений, непринятия любых попыток нормализации отношений с соседями.

Именно на это указывает МИД Азербайджана, подчеркивая, что подобные действия нельзя оправдывать демократическими свободами. Демократия не означает вседозволенность, особенно когда речь идет о разжигании межнациональной ненависти. Важно отметить, что Турция на протяжении многих лет заявляет о готовности открыть архивы и способствовать объективному изучению этих событий.

Однако эта инициатива последовательно отвергается армянской стороной, прежде всего под влиянием Армянской апостольской церкви и влиятельной диаспоры. Причина очевидна: для значительной части политических и общественных акторов данная тема стала не столько вопросом исторической правды, сколько инструментом давления, внешнеполитического лоббизма и внутренней консолидации.

В этом контексте показательно заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который прямо указал на то, что трагедия начала XX века давно используется международными игроками в качестве инструмента борьбы друг с другом. Это редкий пример политической трезвости в армянском дискурсе. Проблема, однако, глубже, чем отдельные акции или заявления. Речь идет о выборе стратегического пути развития государства.

Как справедливо отметил Никол Пашинян, призывы к "возвращению исторических земель" и восстановлению "исторической справедливости" фактически возвращают Армению в парадигму конца XIX века - эпохи Сан-Стефанских соглашений и геополитических иллюзий. Этот путь опасен не только с точки зрения региональной стабильности, но и для самой армянской государственности.

В современном мире, где международные отношения строятся на балансе интересов, а не на исторических претензиях, подобная стратегия неизбежно ведет к изоляции и ослаблению. Нельзя игнорировать и объективные факторы. Военный, экономический и демографический потенциал Азербайджана сегодня существенно превосходит армянский. Это реальность, сформировавшаяся не за один год и не подлежащая быстрым изменениям.

В этих условиях любые призывы к новой войне, регулярно звучащие в армянском общественном пространстве, выглядят не просто безответственными, но и опасными прежде всего для самой Армении. История последних конфликтов на Южном Кавказе наглядно демонстрирует, к каким последствиям приводит ставка на силовое решение.

На этом фоне ключевой становится роль государства. Правительство Армении не может оставаться в стороне, прикрываясь демократическими принципами, когда речь идет о действиях, подрывающих региональную стабильность. Призыв МИД Азербайджана привлечь к ответственности организаторов и участников подобных акций - это не вмешательство во внутренние дела, а требование соблюдения базовых норм международного сосуществования.

Государство, претендующее на конструктивную роль в регионе, обязано пресекать проявления экстремизма и этнической ненависти. В противном случае оно становится их негласным соучастником. В любом случае, сегодня перед Арменией стоит стратегический выбор. Либо продолжать жить в парадигме прошлого, подпитывая реваншизм и конфронтацию, либо двигаться к нормализации отношений с соседями - Турцией и Азербайджаном.

Этот путь требует отказа от мифов, болезненного, но необходимого переосмысления истории и, главное, политической воли. Альтернатива - новые конфликты, новые жертвы и дальнейшая изоляция. В этом смысле заявление МИД Азербайджана - это напоминание о том, что эпоха безответственных действий и исторических спекуляций должна остаться в прошлом. И чем раньше это осознают в Ереване, тем выше шанс на формирование устойчивого и мирного будущего для всего региона.