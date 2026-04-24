Очередная миссия Министерства здравоохранения в рамках программы «Великое возвращение» реализована в Зангилане

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики продолжает реализовывать меры по охране здоровья населения и доступности медицинских услуг на освобожденных территориях в рамках программы "Великое возвращение". Данные инициативы являются важной частью программы.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство, очередная медицинская акция в рамках программы была организована в деревне Агалы Зангиланского района. В ходе акции высококвалифицированные и опытные врачи Научно-хирургического центра имени М.А. Топчубашова оказывали медицинскую помощь местным жителям на месте.

Специалисты различных профилей провели подробные медицинские обследования населения. Граждан принимали терапевты, кардиологи, эндокринологи, гастроэнтерологи и другие специалисты, оценивали состояние их здоровья и предоставляли индивидуальные медицинские рекомендации.

Особое внимание уделялось раннему выявлению заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, почек и эндокринной системы. С использованием современного медицинского оборудования проводились электрокардиография (ЭКГ) и другие необходимые диагностические процедуры, что позволило выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно начинать лечение.

Около 80 человек воспользовались данной медицинской акцией, которая вызвала большой интерес и положительный отклик среди местных жителей. Одним из ключевых преимуществ проекта является предоставление медицинских услуг непосредственно по месту проживания населения, что снижает необходимость поездок в столицу и другие крупные города.

Подобные медицинские акции имеют особое значение для охраны здоровья населения, ранней диагностики заболеваний и усиления профилактической работы среди жителей освобожденных территорий.

Министерство здравоохранения отмечает, что подобные мероприятия будут продолжены и в дальнейшем, а здоровье населения останется одним из приоритетных направлений в рамках процесса "Великого возвращения".