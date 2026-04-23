Турция и страны Кавказа могут стать важным центром нефтехимии в долгосрочной перспективе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил советник компании SOCAR Türkiye Мевлют Четинкая на Втором форуме по логистике и торговле нефтью в Каспийском и Центральноазиатском регионах в Баку.

По его словам, рост цен на энергоносители существенно ухудшил положение европейских производителей, сделав их менее конкурентоспособными по сравнению с США и странами Азии.

"В результате ряд предприятий постепенно выходит из рынка, а инвестиционная активность смещается в другие регионы. В то же время мировая нефтехимическая отрасль переживает структурную трансформацию. В Азии, прежде всего в Китае, наблюдается стремительный рост мощностей. Так, страна, ранее импортировавшая миллионы тонн полипропилена, сегодня уже сама выступает экспортером данного продукта", - сказал советник компании.

Отдельно подчеркивается ускоренное развитие нефтехимии в США, где ключевым преимуществом стал доступ к дешевому этану, получаемому в процессе добычи сланцевого газа.

"Это позволило стране укрепить позиции на глобальном рынке и стать одним из крупнейших инвесторов в этиленовые цепочки. Нефтехимический сектор переживает переход к новой модели развития, где всё большую роль играют интеграция нефтепереработки и нефтехимии, масштабирование производств, а также технологии переработки сырья непосредственно в химическую продукцию, минуя использование традиционного топлива. На этом фоне сокращение мощностей в Европе рассматривается как часть более широкой перестройки глобального рынка нефтехимии, где центры роста постепенно смещаются в сторону Азии и Северной Америки", - отметил М. Четинкая.

Он сказал, что к 2027 году в Европе ожидается сокращение мощностей этилена примерно на 5 миллионов тонн.

"Китай, наоборот, стал практически самодостаточным: если раньше он импортировал миллионы тонн полипропилена, то теперь сам стал экспортером. Это колоссальное изменение структуры рынка. Также быстро развивается переработка отходов и химический рециклинг. Одним из новых трендов является переход от классической переработки к новой модели "crude-to-chemicals" - когда нефть перерабатывается не в топливо, а сразу в нефтехимические продукты. Если раньше только 15-20% сырья шло в нефтехимию, то теперь до 50%", - подчеркнул советник компании.

Он добавил, что в 2035 году этот показатель может удвоиться.

"Крупнейшие мощности находятся в Китае и Саудовской Аравии. С точки зрения роста Азия увеличивает мощности с 75 миллионов тонн в 2014 году до 135 миллионов тонн в 2024 году, и до 190 миллионов тонн к 2034 году. США также активно растут благодаря сланцевому газу", - отметил М. Четинкая.

Он сказал, что этот регион тоже демонстрирует рост, и, например, в Казахстане наблюдаются значительные инвестиции. "Я считаю, что этот регион, включая Турцию и страны Кавказа, может стать важным центром нефтехимии в долгосрочной перспективе", - заключил М. Четинкая.