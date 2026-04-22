В Иране заявили о готовности одновременно к переговорам и войне с США

Иран готов как к переговорам с США, так и к войне Об этом заявил постоянный представитель Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани, передает иранский телеканал SNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если они захотят сесть за стол переговоров, мы будем готовы, но если они выберут путь войны, то и Иран к этому готов", - подчеркнул дипломат.

21 апреля президент США объявил, что Вашингтон продлил прекращения огня с Ираном. По его словам, перемирие будет действовать до тех пор, пока Тегеран не представит окончательные предложения о мирном урегулирования конфликта и не завершится их обсуждение.