Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Китая в сфере ИКТ, логистики и кибербезопасности.

Как передает Day.Az, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в X.

"Мы провели встречу с министром Государственного управления интернет-информации Китайской Народной Республики Чжуан Жунвэнем. В ходе встречи обсудили вопросы сотрудничества между нашими странами в сферах транспорта, логистики и технологий. Мы обменялись мнениями о существующих возможностях развития ИКТ и инновационной экосистемы", - говорится в публикации.

Министр отметил, что также обсуждена реализация совместных инициатив в области кибербезопасности, исследований, подготовки кадров и других соответствующих направлений, а также расширение нормативно-правовой базы в этих сферах.

Отметим, что согласно данным Государственного таможенного комитета в марте текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Китаем составил 1,104 миллиарда долларов США.

Эта сумма на 75 миллионов долларов, или на 7,3% больше, чем показатель за тот же период 2025 года.