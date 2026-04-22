Азербайджан и Китай обсудили сотрудничество в сфере устойчивого градостроительства

Председатель Государственного Комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй.

В ходе встречи было подчеркнуто, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Китаем находится на высоком уровне. Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в различных направлениях, особенно в сфере градостроительства и инфраструктурных проектов.

Одной из ключевых тем обсуждения стала 13-й сессия Всемирного форума по градостроительству, которая пройдет в Баку. Анар Гулиев отметил, что этот форум является одной из важнейших глобальных платформ, формирующих будущее устойчивого городского развития.

Азербайджанская сторона выразила удовлетворение ожидаемым активным участием Китая в форуме и его вкладом в глобальные процессы урбанизации. Также была выражена надежда на широкое представительство Китая - как на уровне государственных органов, так и среди академических кругов и частного сектора.