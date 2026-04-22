Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном

США в одностороннем порядке продлили режим прекращения огня с Ираном.

Как передает Day.Az, об этом написал Президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

"Исходя из того, что правительство Ирана серьезно расколото, что неудивительно, и по просьбе фельдмаршала Асима Мунира и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, нас попросили отложить наше нападение на Иран до тех пор, пока их лидеры и представители не смогут выработать единое предложение.

Поэтому я приказал нашим военным продолжать блокаду и во всех других отношениях оставаться готовыми и дееспособными, и следовательно я продлю прекращение огня до тех пор, пока их предложение не будет представлено, и обсуждения не будут завершены, так или иначе", - написал он.

Ранее мы сообщали, что иранская делегация не примет участие в переговорах с США в Исламабаде 22 апреля.