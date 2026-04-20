Азербайджан и Чехия диверсифицируют сотрудничество

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Азербайджан заявил о готовности расширять энергетическое сотрудничество с Чехией за пределы традиционных поставок нефти, что фактически задает новый вектор двусторонних отношений. Как отмечал представитель Президента Азербайджан по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью чешским СМИ, около одной трети нефти, используемой в Чешской Республике, поступает из Азербайджана: "Это сотрудничество может быть расширено и на другие сферы. Оно также может охватить природный газ". Также по его словам, Азербайджан мог бы расширить энергетический портфель, включив в него возобновляемые источники энергии, поскольку Азербайджан обладает огромным потенциалом в области солнечной и ветровой энергетики, а также электроэнергии.

На фоне стремления Европы к диверсификации источников энергии и снижению зависимости от традиционных поставщиков Азербайджан укрепляет позиции надежного экспортера энергоресурсов. Чехия, в свою очередь, рассматривает Баку как важного партнера не только в энергетике, но и в более широком экономическом и геополитическом контексте. Сегодня азербайджано-чешские отношения постепенно приобретают черты многопрофильного сотрудничества.

Ключевым направлением взаимодействия, конечно же, остается энергетика. На протяжении многих лет Азербайджан является одним из крупнейших поставщиков нефти в Чехию. По оценкам, около трети всей нефти, используемой в стране, приходится на азербайджанское сырье. Это делает Баку важным элементом энергетической безопасности Праги.

Согласно последним данным, Чехия стабильно входит в число крупнейших импортеров азербайджанской нефти. Так, в первом квартале года объем экспорта нефти и нефтепродуктов в эту страну составил сотни тысяч тонн на сумму более 180 миллионов долларов. Чехия сохраняет статус одного из ключевых европейских партнеров Азербайджана в нефтяной сфере, занимая второе место среди импортеров.

Вместе с тем, сотрудничество постепенно диверсифицируется. Все большее внимание уделяется перспективам поставок природного газа. Азербайджан сегодня экспортирует газ в 16 стран, включая 10 государств Европейского союза, и продолжает расширять географию поставок. В этом контексте Чехия могла бы рассматриваться как потенциальное направление дальнейшего расширения.

Особую роль в этом процессе играет Южный газовый коридор - стратегическая инфраструктура, обеспечивающая транспортировку газа из Каспийского региона в Европу. Однако текущая загрузка коридора близка к максимальной, что ставит на повестку дня вопрос инвестиций в расширение мощностей. В этом процессе ключевую роль должны сыграть как Азербайджан, так и страны Европейского союза.

Существенные перспективы открываются и в сфере возобновляемых источников энергии. Азербайджан активно развивает проекты в области солнечной и ветровой энергетики, включая офшорные мощности в Каспийском море.

Чехия, обладая развитым промышленным потенциалом, может внести вклад в эти процессы за счет поставок технологий и оборудования. Речь идет о производстве турбин, солнечных панелей, систем хранения энергии и других компонентов. Таким образом, энергетическое сотрудничество постепенно приобретает более инновационный и долгосрочный характер.

Отдельного внимания заслуживает перспективный проект Black Sea Energy, предусматривающий прокладку подводного электрического кабеля по дну Черного моря. Этот проект направлен на экспорт "зеленой" электроэнергии, вырабатываемой в регионе Южного Кавказа, в страны Европейского союза.

После реализации Black Sea Energy Азербайджан сможет стать не только поставщиком углеводородов, но и важным экспортером чистой энергии в Европу. Это кардинально расширяет рамки энергетического сотрудничества, открывая новые возможности для участия европейских стран, включая Чехию, как в инвестиционных, так и в технологических аспектах проекта.

Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества между странами является транспорт и логистика. Благодаря своему географическому положению Азербайджан выступает важным транзитным узлом между Европой и Азией. В частности, речь идет о развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), который соединяет Китай, Центральную Азию, Кавказ и Европу. Чехия, находящаяся в центре европейской транспортной системы, может быть заинтересована в использовании этого маршрута для диверсификации логистических цепочек. Как заявил Эльчин Амирбеков, Азербайджан может принести пользу Чешской Республике как важные "ворота" в такие стратегические регионы, как Южный Кавказ и Центральная Азия. Это открывает возможности для участия чешских компаний в развитии инфраструктуры, логистических центров и транспортных технологий.

Кроме того, сотрудничество может охватывать вопросы тарифной политики, нормативного регулирования и цифровизации транспортных процессов. Чешская Республика традиционно обладает сильной промышленной базой, особенно в машиностроении и инженерии. Это создает возможности для расширения сотрудничества с Азербайджаном, который заинтересован в модернизации своей экономики и развитии ненефтяного сектора. Чешские компании могут участвовать в проектах по созданию производственных мощностей, поставке оборудования, а также внедрению современных технологий. Особенно перспективными являются направления, связанные с энергетическим машиностроением, автоматизацией и промышленной цифровизацией.

Современные отношения между Азербайджаном и Чехией отражают более широкие процессы, происходящие в Европе и Евразии. Диверсификация энергетических поставок, развитие транспортных коридоров и переход к "зеленой" экономике формируют новую повестку сотрудничества. Азербайджан, обладая стратегическим положением и ресурсной базой, становится важным партнером для стран Центральной Европы. Чехия, в свою очередь, предлагает технологические решения и промышленный потенциал. В совокупности это создает основу для формирования устойчивого и взаимовыгодного партнерства, которое в ближайшие годы может выйти на качественно новый уровень.