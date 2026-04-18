вот что нужно знать потребителям

Если товар не соответствует требованиям потребителя - то есть не подходит по размеру, форме или модели, - потребитель имеет право вернуть его по месту покупки или обменять.

Об этом в комментарии Day.Az заявил председатель Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов.

Он также высказался о сроках, в течение которых потребитель может вернуть приобретенный товар.

По словам Гусейнова, в Азербайджане в рамках защиты прав потребителей действует ряд правил.

"Согласно Решению №114 Кабинета Министров Азербайджанской Республики, за исключением товаров, включенных в список ограничений, большинство товаров - в том числе продукты питания, лекарства и сложная техническая техника - могут быть возвращены или обменены в течение 14 дней, если они не использовались и имеется кассовый чек или иной документ, подтверждающий покупку. При этом перечень товаров, возврат которых ограничен, невелик и в основном включает продукцию гигиенического назначения", - отметил он.

