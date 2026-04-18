В Киеве ликвидирован стрелок, устроивший захват заложников в супермаркете

В Киеве прошла спецоперация по нейтрализации вооруженного мужчины, который открыл огонь по людям и захватил заложников в супермаркете "Велмарт" на Демеевской.

Как передает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава МВД Украины Клименко.

По его данным, спецназ провел штурм здания после того, как попытки переговоров не привели к результату. Во время задержания стрелок открыл огонь по полицейским, после чего был ликвидирован. Инцидент сопровождался многочисленными выстрелами внутри магазина.

Президент Украины Володимир Зеленский написал на свой странице в Телеграм, что на данный момент известно о пяти погибших во время захвата супермаркета.

"По последним данным, 10 человек госпитализированы с ранениями и травмами. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Четырех заложников удалось спасти.

Рассчитываем на оперативное расследование. На месте работают следователи Национальной полиции и Службы безопасности Украины. Министру внутренних дел и главе Национальной полиции поручено предоставить обществу всю проверенную информацию по данному делу", - отметил он.