Азербайджан и Алжир обсудили вопросы взаимной поддержки в рамках международных организаций

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках Анталийского дипломатического форума встретился с государственным министром, министром иностранных дел, по делам национальной общины за рубежом и африканским вопросам Алжирской Народной Демократической Республики Ахмедом Аттафом.

В ходе встречи была обсуждена повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром. Было подчеркнуто, что создание Совместной комиссии по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству является важным шагом в развитии двусторонних отношений.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества и взаимной поддержки в рамках Организации Объединенных Наций, Организации исламского сотрудничества (ОИС), Движения неприсоединения и других международных организаций. В этом контексте также было отмечено председательство Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и предстоящее проведение в следующем году саммита ОИС. Особо была подчеркнута важность снижения напряженности на Ближнем Востоке, укрепления режима прекращения огня и урегулирования конфликтов дипломатическими путями.