В Китае ускорили производство гуманоидных роботов

Китайская робототехническая компания Leju Robot достигла скорости производства одного гуманоидного робота линейки Kuovo за 30 минут, что составляет 17 520 андроидов в год. Таким образом, компания стала четвертой в мире, которая может серийно производить более 10 тысяч гуманоидных роботов ежегодно.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, все роботы производятся в Китае.