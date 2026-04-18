В Китае ускорили производство гуманоидных роботов - ВИДЕО
Китайская робототехническая компания Leju Robot достигла скорости производства одного гуманоидного робота линейки Kuovo за 30 минут, что составляет 17 520 андроидов в год. Таким образом, компания стала четвертой в мире, которая может серийно производить более 10 тысяч гуманоидных роботов ежегодно.
Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, все роботы производятся в Китае.
