Трамп рассказал, как США извлекут иранский уран

США при помощи экскаваторов намерены извлечь иранский высокообогащенный уран, который хранится на атакованных летом 2025 года ядерных объектах, и затем вывезут его.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп.

"Как мы достанем ядерную пыль? Мы достанем ее вместе с Ираном, используя много экскаваторов. <...> И мы вывезем [ядерные материалы] в США", - заявил он во время выступления в Финиксе (штат Аризона) перед сторонниками организации Turning Point USA.

"Ядерной пылью" президент США называет высокообогащенный уран, который хранится на ядерных объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо, по которым США нанесли удары с воздуха в июне 2025 года.

По его словам, Тегеран "не получит в обмен никаких денег".