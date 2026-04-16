Месси стал владельцем клуба из Каталонии
Бывший нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал владельцем каталонского клуба "Корнелья", который играет в третьем дивизионе Испании.
Как передает Day.Az, об этом проинформировала пресс-служба клуба на официальном сайте.
"Этот шаг подчеркивает тесную связь Месси с Барселоной и его приверженность развитию спорта и поддержке местных талантов в Каталонии - связь, которая началась во время его карьеры в ФК "Барселона" и сохраняется до сих пор", - говорится в заявлении клуба.
