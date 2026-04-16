Важная новость для заемщиков: банки могут изменить кредитные условия

На фоне роста цен и экономических изменений банки и заемщики все чаще ищут гибкие подходы к выполнению кредитных обязательств.

Как сообщает Day.Az, в таких случаях одним из возможных решений является изменение условий кредита, то есть реструктуризация.

Это может применяться как к потребительским, так и к бизнес-кредитам.

По словам эксперта по банковским вопросам Исмаила Мамедова, для реструктуризации необходимо официальное обращение клиента, документы о доходах и новый график платежей. Банк, в свою очередь, оценивает финансовое положение клиента и риски, после чего принимает решение. При этом не каждое обращение получает одобрение, а процесс не является простым.

Экономисты отмечают, что условия кредита могут пересматриваться в случаях снижения доходов, потери работы, спада в бизнесе и под влиянием экономических факторов. Реструктуризация осуществляется путем продления срока выплат или обновления графика платежей, однако окончательное решение зависит от оценки рисков со стороны банка.

