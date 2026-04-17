Тегеран согласился приостановить свою ядерную программу

Иран согласился приостановить свою ядерную программу на неопределённый срок, не получив от США свои замороженные активы".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg, об этом в интервью сказал Президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, соглашение о прекращении войны, начатой США и Израилем против Ирана, в основном уже согласовано. Переговоры по долгосрочному соглашению могут состояться уже в эти выходные.

"Большинство ключевых пунктов согласованы. Всё будет продвигаться достаточно быстро", - заявил Трамп.

Иран пока не прокомментировал ни какое-либо соглашение, ни заявление Трампа о том, что Тегеран, в том числе по вопросу ядерной программы, пошёл на уступки.