Международный ковровый форум в Баку - важная платформа, где встречаются традиция и современность

С 1 по 3 мая в Баку при организационной поддержке ОАО "Азерхалча" и Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", а также при содействии Министерства экономики и Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) пройдет второй Международный ковровый форум 2026. Мероприятие объединит ведущих международных экспертов, дизайнеров, производителей, исследователей, экспортеров и представителей креативной индустрии ковроткачества.

Как передает Day.Az, в преддверии события в интервью Trend Life исполнительный директор компании Kyrgyz Handmade Динара Асанбаева, объединяющей более 200 мастериц по всему Кыргызстану и продвигающей традиционные ремесла на международный рынок, поделилась своими ожиданиями от форума.

Интерес к культуре сформировался у нее во время учебы в Китае, где, находясь вдали от родины, она особенно остро ощутила ценность собственной идентичности и традиций. Сегодня Асанбаева работает над тем, чтобы кыргызское ремесло звучало современно, сохраняя при этом свою глубину и подлинность. В период трансформации компании ее внимание сосредоточено на устойчивом развитии, качестве и поиске новых решений. Для нее это не просто профессиональная деятельность, а осознанный выбор - сохранить и передать ремесло, способное объединять людей, нести тепло и оставаться актуальным вне времени.

"Я рассматриваю этот форум как важную международную платформу, где встречаются традиция и современность. Это не только демонстрация ковров, но и пространство для обмена смыслами, подходами и видением будущего отрасли. В первую очередь я ожидаю новых профессиональных диалогов, обмена опытом и формирования более сильного международного сообщества вокруг ремесленного производства", - отметила она.

По ее мнению, традиционное ремесло может и должно быть частью современной экономики. В ковровой сфере важно не только сохранять наследие, но и адаптировать его к требованиям сегодняшнего рынка, не утрачивая аутентичности. Именно такой подход позволяет ремеслу оставаться устойчивым и востребованным на глобальном уровне.

"Главная ценность - это люди, создающие эти изделия. Такая модель помогает сохранять не только технику, но и знания, передающиеся из поколения в поколение. При этом мастера продолжают работать в своих регионах, получают стабильный доход и становятся частью устойчивой экономической системы. Это своего рода экосистема, в которой культура и экономика взаимно усиливают друг друга", - подчеркнула Динара Асанбаева.

Она также отметила, что международное сотрудничество открывает доступ к новым рынкам, знаниям и стандартам, позволяя мастерам расширять горизонты, обмениваться опытом и внедрять лучшие практики, не теряя уникальности своего ремесла. Для компаний это возможность лучше понимать запросы глобального потребителя и повышать качество продукции.

Наиболее эффективными форматами взаимодействия она назвала практико-ориентированные инициативы - совместные проекты с дизайнерами и архитекторами, коллаборации с брендами, участие в международных выставках и форумах, образовательные программы и обмен опытом. Именно такие форматы, по ее словам, создают не теоретическую, а реальную ценность и долгосрочные результаты.

"У наших стран схожая культурная база, но разный опыт развития ремесленного сектора. Обмен практиками в области производства, маркетинга и позиционирования способен значительно усилить обе стороны. Это также создает условия для формирования более сильного регионального голоса на международной арене и повышает интерес к нашему общему культурному наследию", - добавила Динара Асанбаева.

