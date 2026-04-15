Иран не желает дестабилизации и войны, а также всегда подчеркивает важность конструктивного диалога и взаимопонимания с различными странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня при ознакомлении с деятельностью Организации скорой помощи провинции Тегеран.

По его словам, попытки принудить страну к капитуляции или навязать ей какую-либо волю обречены на провал. Иран никогда не сдастся.

Пезешкиан отметил, что любые военные действия против стран противоречат общепризнанным международным принципам. "Непонятно, на основе какого преступления осуществляется нападение на Иран, и в рамках какого международного права и принципов при этом наносятся удары по гражданским лицам, школам и больницам", - сказал он.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетной и ядерной угрозой, исходящей от Исламской Республики. В результате нанесенных по Ирану ударов погибли верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что проводит масштабную ответную операцию против Израиля. Одновременно Иран наносил удары баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура и морские перевозки в регионе также оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженности в сфере безопасности вокруг Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке резко выросли.

7 апреля США и Иран договорились о примерном двухнедельном временном прекращении огня с целью предотвращения военной эскалации и создания возможности для переговоров.

11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде договоренность достигнута не была.